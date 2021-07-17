، انخفاض واردات مياه سد الروصيرص السوداني 50% بسبب الملء الثاني لسد النهضة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تأخر استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث يعرضه للخطر

ذكرت صحيفة "المشهد السوداني"، اليوم (السبت)، أن واردات مياه سد الروصيرص، الذي يبعد نحو 20 كيلومترًا عن سد النهضة الإثيوبي، انخفضت بنسبة تصل إلى النصف، بسبب بدء إثيوبيا في الملء الثاني للسد.

وأكدت إدارة سد الروصيرص استمرار انخفاض واردات مياه السد من النيل الأزرق بنسبة 50 في المائة.

وأشارت الإدارة إلى أن تأخر استئناف المفاوضات حول سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا سيعرّض سد الروصيرص للخطر.

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