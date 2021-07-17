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طائرة الأخضر يختتم معسكره في وقت اللياقة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17

طائرة الأخضر يختتم معسكره في وقت اللياقة

يستعد للمشاركة في البطولة الخليجية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، الدكتور خالد الزغيبي، بالمرحلة الأولى للمعسكر الإعدادي لمنتخب المستقبل الذي اختتم بالعاصمة الرياض باستضافة شركة لجام (وقت اللياقة)، حيث يستعد للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستقام في الرياض خلال الفترة من 19 إلى 23 من شهر أغسطس المقبل.

عمل احترافي:

طائرة الأخضر يختتم معسكره في وقت اللياقة - متابعات الخليج 365

وقدم الزغيبي شكره للجهاز الفني والإداري على العمل الاحترافي وتكثيف الجهود في متابعة اللاعبين التي تميزت والانضباطية والروح القتالية من خلال تطبيق جميع التعليمات والتي ستنعكس إيجابيًّا على إعداد المنتخب قبيل انطلاق البطولة وأنا على ثقة كبيرة أن هؤلاء اللاعبين قادرون بإذن الله على تحقيق الطموحات والآمال لإعادة لعبة الكرة الطائرة إلى مستواه المعهود.

دعم وتعاون:

وقال: “نتقدم بالشكر لشركة لجام المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة على الدعم والتعاون في استضافة تدريبات المنتخب وتوفير جميع الإمكانيات طوال فترة المعسكر”.

طائرة الأخضر يختتم معسكره في وقت اللياقة - متابعات الخليج 365طائرة الأخضر يختتم معسكره في وقت اللياقة - متابعات الخليج 365 طائرة الأخضر يختتم معسكره في وقت اللياقة - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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