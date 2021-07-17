الروبوت الشخصي والروبوت الأمني يتسابقان لخدمة ضيوف الرحمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أطلقت مجموعة stc سلسلة من تقنيات الروبوتات الذكية لخدمة حجاج بيت الله، بالتوازي مع الخطوات المتسارعة للتحول الرقمي في المملكة خطوات كبيرة.

ووفرت stc بالتعاون مع شركائها العالميين أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوت المرتبطة بتقنيات الجيل الخامس 5G لإثراء تجربة الحاج وتيسير أداء المناسك للركن الخامس من الإسلام.

نوعان من الروبوتات:

وكممكن رقمي رائد على مستوى المنطقة، جهزت stc نوعين من الروبوتات، بحيث يتميز الروبوت الأول بكونه شخصي، ويعمل الأول بتقنية ثلاثية الأبعاد 3D، ومزود بشاشة وكاميرا وميكروفون، مع إمكانية التجول بين الحجاج والتحدث معهم، والإجابة عن استفساراتهم وتقديم التوجيه والاستشارة، إلى جانب دوره في تعزيز التواصل بين الأفراد في ظروف العمل عن بعد والتباعد الجسدي الذي تفرضه جائحة كوفيد-19.

أما الآخر “الروبوت الأمني”، فهو مخصص لمراقبة ومتابعة الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية، التي يجب اتباعها من قبل الحجاج والعاملين في بيت الله الحرام وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها؛ إذ إن لديه قدرة قياس درجة حرارة الإنسان، وملاحظة الالتزام بارتداء الكمامة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المزود بها. كما يتولى عملية تعقيم المكان وتطهيره باستمرار، حيث يمكن التحكم به وتشغيله عن بعد من خلال منصة المراقبة والتحكم.

تقنية الواقع المعزز:

كما عززت stc خدماتها بتقنية “الواقع المعزز” (AR) التي تمكن المستخدم من التعامل مع المعلومات والأجسام الافتراضية ومشاهدة العالم المحيط بواسطة أجهزة محمولة مثل الهاتف الذكي، أو من خلال الأجهزة التي يمكن ارتداؤها كالنظارات، والعدسات اللاصقة، حيث تسهم هذه التقنية في تعزيز تجربة الحج والعمرة، وتوفير دليل افتراضي للطواف، ومعلومات حول الاتجاهات للمواقع الرئيسية، بالإضافة إلى معلومات مباشرة عن المسجد الحرام.

وسيشهد موسم حج هذا العام 1442هـ، توظيف العديد من أشكال التقنيات الحديثة غير المسبوقة، التي تعتمد على عناصر التحول الرقمي كتقنية الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس، التي تعتمدها stc كحلول تقنية ورقمية متطورة، من شأنها العمل على تقديم أحدث الخدمات التقنية في عالم الاتصالات لحجاج بيت الله الحرام، وذلك بالتعاون مع القطاعات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.



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