نصائح مهمة لحماية الحجاج من تأثير أشعة الشمس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية الأمراض الجلدية الدكتورة إيمان رضوان، حجاج بيت الله الحرام باستخدام الكريم الواقي من أشعة الشمس؛ وذلك لحماية الجلد من تأثيرات الحرارة الناتجة عن أشعة الشمس وقت الظهيرة، مبينة أنه يجب دهن كمية مناسبة على الوجه واليدين والرقبة إذ تعد هذه المناطق مكشوفة طوال اليوم.

الإصابة بالحروق الشمسية:

وقالت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إنه يستحسن أن يتم وضع الكريم قبل 15 دقيقة من الخروج والتعرض لأشعة الشمس، فمعروف أن الحجاج يقضون فترات طويلة خارج المخيمات، مما يعرضهم لأشعة الشمس الحارة كثيرًا، وربما الإصابة بالحروق الشمسية التي تعد من أبرز مخاطر التعرض المفرط لأشعة ‫الشمس، وهي تستوجب الذهاب للطبيب إذا كانت مصحوبة ببثور على سطح الجلد ‫أو ألم شديد.

نوعان للأشعة البنفسجية:

وبينت أن مشكلة التعرض للشمس تزداد أكثر عند مواجهة ضوء الأشعة فوق البنفسجية، فهناك نوعان من ضوء الأشعة فوق البنفسجية التي قد تضر الجلد وهما الأشعة فوق البنفسجية أ، والأشعة فوق البنفسجية ب، ويوفر كريم الوقاية من أشعة الشمس الحماية من كلا النوعين، فالنوع الأول من الأشعة فوق البنفسجية أ، قد تتسبب في إصابة الجلد بشيخوخة مبكرة ما يتسبب في ظهور التجاعيد وبقع الشيخوخة، بينما قد تتسبب الأشعة فوق البنفسجية ب، في إحداث حروق بالجلد.

تناول الأطعمة الصحية:

ونصحت الدكتورة إيمان، بضرورة الحرص بجانب الكريم الواقي من الشمس بتناول السوائل وتحديدًا الماء الذي يعمل على ترطيب البشرة، وتناول الأطعمة الصحية الغنية بمضادات الأكسدة؛ لكونها تعمل على حماية البشرة من التلف، بما في ذلك أضرار الأشعة فوق البنفسجية، لذلك على الحجاج وجميع أفراد المجتمع الحرص على تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على الكاروتينات كالجزر والبطاطا الحلوة، والطماطم والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، ومضادات الأكسدة، كالخرشوف والخس والبروكلي، وتناول أيضًا المكسرات والبذور وزيت جوز الهند والأفوكادو.



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