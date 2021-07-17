هذه الأطعمة ينصح بها الحجاج لتعزيز المناعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي، حجاج بيت الحرام بتناول بعض الأطعمة التي تعزز المناعة وتتوفر بسهولة في مواقع الحج، مبينة أن الحاج يبذل الكثير من الجهد في المشي والتنقل في المشاعر المقدسة، وبالتالي يحتاج إلى أطعمة تحتوي على قيمة غذائية عالية.

أطعمة معززة للطاقة:

وقالت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن أهم هذه الأغذية هي:

⁃ العسل: إذ يساهم في تقوية جهاز المناعة، لكونه يحتوي على العناصر الغذائية والإنزيمات التي لها مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية والاستخدامات الطبية، كما يحتوي العسل على مضادات أكسدة تحمي الجسم من تلف الخلايا.

⁃ الموز، فله دور في الوقاية من العديد من الأمراض وفي تقوية جهاز المناعة، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة وخاصة الكاروتين وفلافينويدز وفيتامين سي والمهمة جدًّا في تقوية جهاز المناعة والوقاية من العديد من الأمراض ومد الجسم بالطاقة.

⁃ البرتقال، الذي يمتلك القدرة على تعزيز الجهاز المناعي مما يساعد على منع الفيروسات، وخاصة لاحتوائه على فيتامين سي الذي أثبتت الدراسات أن له قدرة كبيرة على الوقاية من الفيروسات.

⁃ الزبادي: يعتبر مصدرًا هامًّا للفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وعدد من الفيتامينات مثل: فيتامينات أ، وفيتامين ب6، وفيتامين ب12، وهو مصدر ممتاز للبروتين، ويحوي نسبة من الكربوهيدرات والدهون.

البيض والتمر والحليب:

وتابع أن هناك أطعمة أخرى معززة للمناعة وهي:

⁃ البيض، فتناوله يساعد في تعزيز جهاز المناعة، لأن البيض غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن الضرورية لتحسين صحة الجسم.

⁃ التمر، إذ يعتبر مفيدًا جدًّا لصحة الحاج، حيث يحتوي على مادة السيلينيوم المقوية للجهاز المناعي، فضلًا عن مضادات الأكسدة التي تكافح الأجسام الغريبة التي تدخل الجسم، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والفطريات.

⁃ الحليب، فهو يساعد على تقوية المناعة وحماية العظام، إذ يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور وفيتامين (د)، بجانب أنه غني بالبروتين المهم للصحة.

تعويض فقدان السوائل:

وشددت الدكتورة البيشي على ضرورة الحرص على تناول السوائل خصوصًا الماء فهو مهم لتعويض فقدان السوائل من الجسم والتي يتم فقدها عن طريق التعرق، فشرب الماء بانتظام بالكميات المناسبة يساعد على تخليص الجسم من السموم ويروي العطش، إذ إن الحاج يسير لمسافات طويلة مشيًا على الأقدام، وقد يتعرض للإجهاد الحراري، ولتفادي ذلك فالسوائل مهمة للجسم، كما ينصح بالعصائر الطازجة، والنوم الصحي، وتجنب الإرهاق الجسدي، والحرص على غسل اليدين بشكل دائم.



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