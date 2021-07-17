تغريدة نجل الفنان خالد سامي تثير القلق .. واستشاري يعلّق على حالته

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نشر تركي نجل الفنان السعودي خالد سامي، تغريدة جديدة عن حالة والده الصحية أثارت قلق جمهوره ومحبيه، وذلك بعد مرور حوالي شهرين على دخول والده بغيبوبة وتوقف قلبه مدة 4 دقائق الأسبوع الماضي.

وقال تركي في التغريدة: “‏حاليًّا أنا مع الدكتور وعطاني أبديت للحالة يقول الحالة مثل ما هي ما في تحسن وعلى ثبات والوالد يعاني من التهاب”.

صعوبة علاج الالتهاب :

وتابع: “وهذا الشي اللي تعب جسمه وبسبب ضعف جسمه والمناعة بعد الزراعة يسبب كل هذا.. أيضًا ذكر أنه صعب علاج الالتهاب بوضعه لكن كل شي ممكن ونتفاءل خير، بوضعنا لازم نثق بالله ونتفاءل خير”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “ما أخفيكم مخيف كلامه، الله يكون بعوننا كأسرة ويصبرنا، تكفون دعواتكم له أبوي أعز وأغلى من أحب أبي أشوفه بخير ومعنا هذي أمنيتي الوحيدة بالحياة والله”.

رد فعل الجسم :

وفي سياق متصل قال استشاري الباطنة الدكتور فيصل عبدالرحيم لـ”متابعات الخليج 365“: إن حالة الفنان خالد سامي تعتبر من الحالات المعقدة بسبب التداخلات المرضية التي أدت في مجملها إلى حدوث الكثير من الإشكاليات الصحية قبل وبعد زراعة الكبد، موضحًا أنه طبيًّا فإن مثل هذه الإشكاليات واردة وتحدث كرد فعل من الجسم.

نوعان أساسيان للغيبوبة :

ولفت إلى أن الغيبوبة تعني حالة من فقدان الوعي يكون فيها الشخص غير قادر على الحركة أو الاستجابة للمؤثرات التي حوله في البيئة المحيطة، ولها أسبابها، وهناك نوعان أساسيان من الغيبوبة: الغيبوبة العميقة، والغيبوبة النباتية المستدامة، وقد يتحسن مريض الغيبوبة ويخرج منها، كما قد يبقى فيها لفترات لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، كما قد يستيقظ المريض في أي وقت.

تحت العناية الفائقة :

وتابع، أن مريض الغيبوبة يظل في المستشفى تحت العناية الفائقة لرصد أي متغيرات قد تحدث بأمر الله في أي وقت، ويعود للحياة كما كان ويتعرف كل من حوله، ويستوعب الحركة والصوت، ولكن في كل الأحوال تظل حالة مريض الغيبوبة قلقة إلى أن يصبح معافى تمامًا.

أدوية لتثبيط المناعة :

وخلص الدكتور عبدالرحيم إلى القول: أما ما يتعلق بحدوث الالتهابات فهو طبيعي مع الحالات المعقدة، وخصوصًا مرضى زراعة الأعضاء لأن هناك داخل عضو جديد يحتاج إلى المزيد من الوقت حتى يتأقلم مهما تطابقت الأنسجة وفصيلة الدم، لذا نجد أن مرضى زراعة الأعضاء يتناولون أدوية مدى الحياة لتثبيط المناعة وعدم حدوث أي رفض للعضو المزروع.

يرقد بالعناية المركزة :

يشار إلى أن الفنان السعودي خالد سامي ما زال يرقد بالعناية المركزة بالمستشفى الذي نُقل إليه إثر تعرضه لانتكاسة صحية، بعد إجرائه عملية زراعة كبد، ثم دخوله في غيبوبة.

والفنان خالد سامي من أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في السعودية، وله حضور في عدة أعمال بارزة، من بينها السلسلة الشهيرة “طاش ما طاش” و”شباب البومب”، بجانب مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية المصرية.



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