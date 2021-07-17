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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط إجراءات احترازية ووقائية بسبب جائحة كورونا ، وخدمات متكاملة وفرتها الجهات الحكومية والخاصة العاملة في الحج، بدءا من استقبال ضيوف الرحمن لدى وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ثم مرورهم عبر مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرمة، إلى محاور الدخول إلى المسجد الحرام، ثم طواف القدوم، إلى أن يصلوا منى التي يقضون فيها يوم التروية في رحلة «بسلام آمنين»، مقرونة بخطط مدروسة لتقديم خدمات صحية ووقائية متميزة وفق أعلى المعايير العالمية.

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