شكرا لقرائتكم خبر حقائب الحجاج تسبقهم إلى مساكنهم بمشعر منى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين يؤدي ضيوف الرحمن طواف القدوم، وصلت حقائبهم إلى مقر سكنهم في مشعر منى عبر حافلات خاصة تحت إجراءات احترازية، وذلك بالتنسيق ما بين البريد السعودي والمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل، من خلال خدمة «حج بلا حقيبة»، والتي تعمل على نقل وإيصال حقائب الحجاج من مدنهم إلى المشاعر المقدسة والعكس.

وأطلق البريد السعودي «سبل» بالتعاون مع المجلس التنسيقي خدمة «حج بلا حقيبة»، وهي خدمة لوجستية للتوصيل، وتسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن وخفض الأعباء اللوجستية.

وتعمل هذه الخدمة على شحن ونقل وإيصال حقائب الحجاج من مدينة الحاج إلى المشاعر المقدسة والعكس عبر الفروع المنتشرة حول المملكة، ويمكن للحاج تتبع الشحنة عبر تطبيق البريد السعودي أو موقع سبل أونلاين، أو بالتواصل مع خدمة الشات بوت التي أطلقت أخيرا، عبر 3 باقات منوعة.

3 باقات منوعة لإيصال الحقائب:





توصيل حقيبة الحاج إلى مدينته قبل موسم الحج

توصيل حقيبة الحاج من أقرب فرع للبريد السعودي »سبل« في مدينته إلى المشاعر المقدسة

بمبدأ الذهاب والعودة، حيث يتم توصيل حقيبة الحاج من أقرب فرع للبريد في مدينته إلى المشاعر المقدسة



ومن ثم إرجاعها وتوصيلها إلى أقرب فرع للبريد بمدينته