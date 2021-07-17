شكرا لقرائتكم خبر 13 منطقة إنزال للحجاج في منى بعد تأدية طواف القدوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في الوقت الذي ينهي فيه الحجاج طواف القدوم في المسجد الحرام سيتم إنزالهم من خلال الحافلات في 13 منطقة إنزال مخصصة لضيوف الرحمن في مشعر منى، منها 4 نقاط إنزال في النطاق الأحمر، و3 نقاط إنزال للحجاج في النطاق الأخضر.

وبحسب الترتيبات يغادر جميع الحجاج من المسجد الحرام وانطلاق الحافلات من محطة «باب علي» وصولا لمواقف ساحة جسر الجمرات، بحيث يكون النقل بنظام الرحلات الترددية، بما لا يقل عن 200 حافلة وبمتوسط 2000 حاج لكل 3 ساعات، ومن ساحة الجمرات (والمقسمة مواقف الحافلات فيها حسب ألوان النطاقات) يتم إنزال الحجاج في المنطقة المخصصة للإنزال لكل نطاق حسب التخصيص لمخيمات منى وتسكين الحجاج في النطاقات الأربعة المحددة حسب ترميز الألوان.

في المقابل تم تحديد نقاط الإنزال عند المسجد الحرام، من مراكز التجمعات الأربعة على مداخل العاصمة المقدسة والتي حددتها وزارة الحج والعمرة، فمن نقطة تجمع الزايدي سيتم إنزال الحجاج في «ساحة الشبيكة»، ومن نقطة تجمع النوارية سيتم إنزالهم في «محطة وقف الملك عبدالعزيز»، في حين سيكون إنزال محطتي تجمع الشرائع والنسيم في «محطة أجياد المصافي».

نقاط إنزال الحجاج في مشعر منى:







الأحمر 4



الأخضر 3



الأزرق 3



الأصفر 3



مناطق التجمعات بمشعر منى: