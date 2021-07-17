تجميل المشهد البصري في 6 مداخل بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيأت وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة المداخل الستة للعاصمة المقدسة بإجمالي أطوال 100 كلم ورفع كفاءتها وجاهزيتها لاستقبال قاصدي بيت الله الحرام.

وأوضحت الوكالة أن الأعمال المنفذة تضمنت تهيئة شبكة الطرق لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث يبلغ طول شبكة الطرق الحالية 5600 كلم، وتنفيذ دهانات مرورية بأطوال بلغت 6300 متر طولي، وصيانة 1500 برج وعامود إنارة، و5300 وحدة إنارة، بالإضافة إلى أعمال كشط الاسفلت بمساحة 272,000 م3.

ووضعت الأمانة خطة تشغيلية متكاملة لتشغيل وصيانة كامل نطاق شبكة الطرق من خلال تسخير عدد 12 فرقة صيانة تعمل على مدار الساعة مزودة بـ156 مهندسا وفنيا وعاملا و67 معدة مختلفة الاستخدام و17 مشرفا.

المداخل الستة

