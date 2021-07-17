تجميل المشهد البصري في 6 مداخل بمكة

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وأوضحت الوكالة أن الأعمال المنفذة تضمنت تهيئة شبكة الطرق لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث يبلغ طول شبكة الطرق الحالية 5600 كلم، وتنفيذ دهانات مرورية بأطوال بلغت 6300 متر طولي، وصيانة 1500 برج وعامود إنارة، و5300 وحدة إنارة، بالإضافة إلى أعمال كشط الاسفلت بمساحة 272,000 م3.
ووضعت الأمانة خطة تشغيلية متكاملة لتشغيل وصيانة كامل نطاق شبكة الطرق من خلال تسخير عدد 12 فرقة صيانة تعمل على مدار الساعة مزودة بـ156 مهندسا وفنيا وعاملا و67 معدة مختلفة الاستخدام و17 مشرفا.
المداخل الستة
- امتداد طريق الملك فيصل (محور مكة - الطائف السيل)
- طريق الأمير سلطان (محور مكة - الهدا)
- محور طريق مكة - الليث
- محور طريق مكة - المدينة المنورة
- طريق الأمير محمد بن سلمان (محور مكة - جدة السريع)
- محور (مكة - جدة القديم) ومداخل المشاعر المقدسة
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