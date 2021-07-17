20 ألف مظلة لحماية الحجاج من الشمس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف حماية الحجاج ببيت الله الحرام والعاملين فيه من حرارة الشمس، وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 20 ألف مظلة على أول فوج من حجاج بيت الله الحرام، إضافة للعاملين، وذلك ضمن مبادرة الرئاسة العامة التي أطلقتها لموسم حج هذا العام بعنوان «هديتي مظلتي». وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة جنادي مدخلي، أن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن، والتي تهدف إلى حماية الحجاج، مؤكدا حرص واهتمام الرئاسة بالصحة العامة وسلامة الجميع.



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