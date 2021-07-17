«الإسلامية» تبث رسائلها التوعوية بـ10 لغات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بأكثر من 10 لغات تبث وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، خدماتها التوعوية والإرشادية خلال موسم حج العام الحالي. وتتضمن الخدمات التوعوية والإرشادية المقدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخدمتي الربوت المتنقل وهاتف الرد السريع «8002451000»، عددا من الرسائل الهادفة لتوعية ضيوف الرحمن بأحكام المناسك، وترسيخ قيم الحج، ونشر الوسطية والاعتدال ضمن حملة «الحج بسلام وأمان 2»، وبيان أحكام الحج والعمرة.



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