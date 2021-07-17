شكرا لقرائتكم خبر 500 متطوع صحي يخدمون ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ربطت وزارة الصحة الجهات الموفرة للفرص التطوعية بالمتطوعين الراغبين بتقديم أي عمل تطوعي عبر منصة التطوع الصحي التي أطلقتها، ليستطيع المتطوع الاستفادة من خدمات الالتحاق بالدورات التدريبية، واستعراض الفرص التطوعية الصحية، والالتحاق بها، والتواصل مع مشرف الفرصة التطوعية، وإصدار شهادة التطوع، واستعراض عدد الساعات التطوعية.

ويشارك مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة في تمكين الممارسين الصحيين من خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، حيث بلغ عدد المشاركين 500 متطوع صحي من مختلف التخصصات الصحية، وذلك بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي التعاوني، وسيقدم المتطوعون الخدمات الصحية العلاجية والوقائية في مواقع متفرقة عدة، كما سيتم إشراكهم في برنامج تدريبي معتمد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وخلال جائحة كورونا بذل المتطوعون جهودا كبيرة في مساندة القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية، مستفيدين من خبراتهم ومؤهلاتهم وطاقاتهم في تسخير معظم أوقاتهم للأعمال التطوعية، التي كان لها الأثر في مكافحة آثار الجائحة والحد من انتشار الوباء بين أفراد المجتمع.

وتمكن منصة التطوع الصحي الباحثين عن الفرص التطوعية من الحصول عليها، سواء كان ممارسا صحيا أو فردا من المجتمع يحمل روح التطوع وخدمة الوطن.

ويمكن للمتطوع من خلال المنصة المشاركة في مجال العمل الصحي في المستشفيات والمراكز الطبية، والعناية الحرجة، وتقديم الاستشارات الطبية عن بعد، وغسيل الكلى، كما يمكنه المشاركة كمختص في الخدمات الداعمة، مثل الأبحاث الطبية والدراسات والمسوح الميدانية، الدعم اللوجستي للكوادر الطبية والعاملين والمرضى، الأعمال الإدارية والمكتبية، الإعلام والعلاقات العامة، التدريب والتقييم والمتابعة، الاتصالات وتقنية المعلومات.

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