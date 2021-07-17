شكرا لقرائتكم خبر مواعيد الكترونية لذبح الأضاحي في مسالخ مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الأمانة أن هذه الخدمة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فعلتها الأمانة للحد من انتشار فيروس كورونا، للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين من التنقل والازدحام، وتسهيل عميلة بيع الذبائح للمستهلكين وسد احتياجاتهم وفقا للاشتراطات الصحية والاحترازية، إلى جانب إتاحة عدد من التطبيقات الالكترونية لذبح وإيصال اللحوم إلى منازل المواطنين والمقيمين بشكل صحي وآمن.
وأكدت الأمانة أن عمليات الذبح تتم تحت إشراف بيطري متكامل لضمان سلامة الذبيحة، مبينة أن جميع الذبائح تذبح في المسالخ النظامية التابعة للأمانة وتخضع للكشف المسبق.
ودعت الأمانة الراغبين في ذبح أضاحيهم الدخول على الرابط الالكتروني وحجز موعد لذبح الأضاحي والاستفادة من التطبيقات الالكترونية التي تم اعتمادها.
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