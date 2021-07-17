ضبط (9) مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية تسعة مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال. وأهاب المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدا في الوقت نفسه أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.



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