«استاندات» بـ10 لغات عالمية لتوجيه الحجاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (100) من الاستاندات بصحن المطاف لضمان تكامل الخطة التوجيهية الموضوعة للحجاج، لموسم حج هذا العام 1442هـ. وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي أنه تم استخدام 10 لغات عالمية من خلال هذه الاستاندات الموضوعة بين مسارات صحن المطاف لإرشاد وتوجيه الحجاج بالالتزام بالمسار لتحقيق التباعد الجسدي حرصا على سلامة ضيوف الرحمن.



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