شكرا لقرائتكم خبر كبائن للفتوى وغرف لتلقي استفسارات الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كبائن للفتوى وغرفا لتلقي الاتصالات، إضافة إلى استقبال المكالمات عبر الهاتف المجاني المخصص لضيوف الرحمن، وخدمة الرد الآلي للفتاوى (8002451000).

إلى ذلك تفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أمس مرافق الوزارة في منطقة المشاعر المقدسة، وآخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن.

وبدأ جولته بالوقوف على مسجد نمرة بمشعر عرفات، مطلعا على اكتمال تشغيل مشروع تطوير أنظمة التكييف وتنقية ومعالجة الهواء بالمسجد، وجاهزية شاشات المكتبة الالكترونية والشاشات التفاعلية والروبوتات الآلية للفتوى، وخدمة (الواي فاي) ومشروع فرش المسجد، ومسارات دخول وخروج الحجاج التي تنفذها اللجان العاملة بالمسجد تطبيقا للإجراءات الصحية.

كما وقف على جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال الحجاج والخدمات التقنية عبر شاشات المكتبة الالكترونية والتفاعلية التي تقدم الخدمات التوعوية بلغات عدة، وشاهد المسارات واللوحات الإرشادية لتحقيق التباعد وآلية دخول وخروج الحجاج. وتفقد مقر الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة، وآلية عمل خدمة الرد الآلي للفتاوى (8002451000) وعمل المترجمين وسير البرامج الدعوية والإرشادية عبر التقنيات الحديثة التي تقدمها الأمانة طيلة موسم الحج بمشاركة عدد من العلماء والدعاة.