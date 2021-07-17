شكرا لقرائتكم خبر 60 كادرا طبيا وإسعافيا في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
لافتا إلى أن فرق الهلال الأحمر تتمركز في 10 نقاط داخل المسجد الحرام متوزعة في صحن الطواف والمسعى، حيث تضم كوادر طبية وتطوعية لتقديم الإسعافات الطارئة لحجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى أن الهلال الأحمر يتلقى البلاغات عبر عدد من القنوات والتطبيقات الذكية.
وأوضحت مديرة عام التطوع في المملكة هناء الشمراني، أن إجمالي عدد المتطوعين المشاركين في حج هذا العام الاستثنائي 300 متطوع ومتطوعة متخصصين، لافتة إلى أن عدد الفرق التطوعية الموجودة في المسجد الحرام 14 فرقة تطوعية موزعة في صحن الطواف والمسعى وعدد من أروقة الحرم المكي الشريف، وجميعها تعمل لمساندة هيئة الهلال الأحمر وتقديم الخدمة الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام لمن يحتاجها منهم، وأشارت إلى أن صحن الطواف بالمسجد الحرام يضم 3 فرق تطوعية، إضافة إلى الفرق الأخرى الموجودة في المسعى، وجميعها تضم معدات لتسهيل عمل المتطوع وتقديم الرعاية الطبية لضيوف الرحمن، وبينت أن جميع الفرق التطوعية في المسجد الحرام سوف تنتقل مع الحجاج بعد انتهاء فترة طواف القدوم إلى المشاعر المقدسة منى وعرفات ومزدلفة، لتساند الهيئة في عدد من المواقع وتقديم الخدمات التطوعية لضيوف الرحمن.
الهلال الأحمر
- 25 مركزا إسعافيا لاستقبال ضيوف الرحمن بمكة
- 270 ممارسا صحيا
- 52 سيارة إسعاف موزعة على المراكز الإسعافية
- 12 دراجة نارية
- 6 عربات كهربائية تعمل في الحرم المكي
كانت هذه تفاصيل خبر 60 كادرا طبيا وإسعافيا في المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.