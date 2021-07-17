شكرا لقرائتكم خبر 60 كادرا طبيا وإسعافيا في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع بدء توافد حجاج بيت الله الحرام إلى المشاعر المقدسة، وتقاطرهم إلى المسجد الحرام لتأدية طواف القدوم قبل التوجه إلى مشعر منى، يعمل أكثر من 60 مسعفا وأخصائيا وطبيبا في هيئة الهلال الأحمر لتقديم الخدمة الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام داخل الحرم المكي الشريف وعلى مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الطبية كافة، في ظل استمرار الجائحة، وذلك بحسب مشرف مراكز الهلال الأحمر بالمسجد الحرام الدكتور خالد الثقفي.

لافتا إلى أن فرق الهلال الأحمر تتمركز في 10 نقاط داخل المسجد الحرام متوزعة في صحن الطواف والمسعى، حيث تضم كوادر طبية وتطوعية لتقديم الإسعافات الطارئة لحجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى أن الهلال الأحمر يتلقى البلاغات عبر عدد من القنوات والتطبيقات الذكية.

وأوضحت مديرة عام التطوع في المملكة هناء الشمراني، أن إجمالي عدد المتطوعين المشاركين في حج هذا العام الاستثنائي 300 متطوع ومتطوعة متخصصين، لافتة إلى أن عدد الفرق التطوعية الموجودة في المسجد الحرام 14 فرقة تطوعية موزعة في صحن الطواف والمسعى وعدد من أروقة الحرم المكي الشريف، وجميعها تعمل لمساندة هيئة الهلال الأحمر وتقديم الخدمة الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام لمن يحتاجها منهم، وأشارت إلى أن صحن الطواف بالمسجد الحرام يضم 3 فرق تطوعية، إضافة إلى الفرق الأخرى الموجودة في المسعى، وجميعها تضم معدات لتسهيل عمل المتطوع وتقديم الرعاية الطبية لضيوف الرحمن، وبينت أن جميع الفرق التطوعية في المسجد الحرام سوف تنتقل مع الحجاج بعد انتهاء فترة طواف القدوم إلى المشاعر المقدسة منى وعرفات ومزدلفة، لتساند الهيئة في عدد من المواقع وتقديم الخدمات التطوعية لضيوف الرحمن.

الهلال الأحمر

