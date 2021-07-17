شكرا لقرائتكم خبر مشروعات خضراء تعزز مبادرات المشاعر المقدسة بخبرات متراكمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد المشاعر المقدسة من الميادين البارزة لتطبيق المبادرات النوعية في الحفاظ على البيئة وتطبيقاتها الناجحة على أرض الواقع، مع التطوير المستمر لها تبعا لتراكم الخبرات والدراسات الميدانية.

وفي الوقت الذي أطلقت فيه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة - ممثلة في شركة كدانة للتنمية والتطوير - الثلاثاء الماضي، مبادرة «المشاعر الخضراء» المتوائمة مع مبادرة «السعودية الخضراء» بالشراكة مع القطاع الخاص، يواصل مشروع «مخيم الحج الأخضر» نجاحاته في معالجة النفايات الصلبة المتولدة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

تدوير الإحرام (واس)

واستهلت فكرة العمل بمشروع «مخيم الحج الأخضر1431هـ» من خلال دراسة الوضع الراهن وتقييم منظومة إدارة النفايات الصلبة بالمشاعر المقدسة، بداية من تحديد مواطن القوة والضعف في منظومة إدارة النفايات الصلبة بمشعر منى، وجرى تطبيق المرحلة الثانية من المشروع في موسم حج 1432هـ، إذ شاركت 3 مخيمات (حجاج الدول العربية، حجاج تركيا، وحجاج جنوب آسيا).

وتفاعل مع هذه المرحلة الحجاج بدرجة جيدة، حيث بلغت نسبة الذين كانوا على استعداد لفرز نفاياتهم 33%، وهذا ما عضدته نتيجة الفرز الفعلي الذي نفذ بالمخيمات 26 من النفايات البلاستيكية، وجرى التوصل إلى أن كل العوامل المؤثرة سلبا على استعداد الحاج للفرز وعلى سلوكه الحقيقي تتلاشى بوجود محفز قوي كالمحفز الديني، لذلك تظهر أهمية التركيز على المحفز لتطوير المنظومة.

وأشارت دراسة لمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، إلى أن تطبيق المرحلة الثانية التجريبية من المشروع خلال موسم حج 1437هـ، بمشاركة مخيمات حجاج الداخل وحجاج جنوب آسيا، أسهم في رفع الوعي بأهمية هذا المشروع، حيث وصل معدل الفرز إلى 66% من إجمالي النفايات المتولدة (نحو 14,500 كجم من النفايات البلاستيكية). وخلال التطبيق التجريبي في موسم حج 1439هـ لمخيمات حجاج الداخل، وصلت نسبة الفرز إلى أكثر من 90%، وجمع 11.5 طنا من النفايات المفروزة بالصناديق الضاغطة الخاصة بالمخيمين المشاركين بالمشروع.

وفي موسم حج 1440هـ خلصت المبادرة إلى مشاركة 21 مخيما من مخيمات حجاج الداخل، حيث وصلت نسبة النفايات الجافة 71% من إجمالي النفايات المخزنة بالصناديق الضاغطة.

إحدى حاويات مبادرة المشاعر الخضراء (واس)

كما حدث في جميع المجالات الحياتية أسهمت جائحة «كوفيد-19» في استحداث محاور جديدة لمشروع «الحج الأخضر» في حج 1441هـ، اشتركت في صياغتها الجهات ذات العلاقة مثل (وزارة الحج والعمرة، أمانة العاصمة المقدسة، وزارة الصحة، الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، المركز الوطني لإدارة النفايات والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل)، وطبق مشروع مخيم الحج الأخضر للموسم الثاني على التوالي بمقر الهيئة الملكية بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة (الإدارة العامة للنظافة)، وذلك لتطبيق المشروع التجريبي لجميع الأماكن المحددة في المشاعر المقدسة، وتخصيص حاويتين للنفايات (الخضراء للنفايات الجافة والسوداء للنفايات العضوية) في جميع نقاط تجميع النفايات بالمشاعر المقدسة، وتخصيص صندوقين ضاغطين لتجميع النفايات وفرز النفايات الجافة والعضوية بالمشاعر المقدسة، وتخصيص فرق تشغيلية، الأول لتجميع النفايات الجافة والآخر للنفايات العضوية، والدعم الفني والتقني لأعمال تخزين النفايات المفروزة، وتصميم جميع وسائل التوعية بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية للجائحة.

مبادرة «المشاعر الخضراء» تشمل مبادرات منها:

