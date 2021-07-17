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شكرا لقرائتكم خبر منظومة تجهيزات متكاملة في مكة والمشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت الوزارة حرصها على تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية الوقائية في كل مراحل تنقل الحجيج بين المشاعر المقدسة لضمان سلامة ضيوف الرحمن، وسط حرص المملكة على تقديم أفضل الخدمات وتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، وتهيئة الكوادر البشرية المشاركة لتقديم كل ما يعين الحجاج على أداء مناسكهم في راحة واستقرار، في ظل إحلال الذكاء الاصطناعي في إدارة شؤون الحجاج؛ بهدف الارتقاء بمنظومة العمل وتميزه وصولا إلى موسم حج ميسر ينعم به الحاج، وتحقق على إثره نسبة رضا عالية من قبل ضيوف الرحمن عن الخدمات المقدمة.
وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أن الوزارة وفي خطوة رائدة لتوظيف التقنية في خدمة حجاج بيت الله الحرام أطلقت بطاقة الحج الذكية «بطاقة شعائر» التي تقدم عددا من الخدمات المهمة التي يمكن تقديمها لضيوف الرحمن، مثل دخول المخيمات وتصريح استخدام وسائل النقل، كما تسهم البطاقة في إرشاد الحجاج التائهين، وتوقيت الحشود وإدارتها، والمرافق المختلفة، وبدأت تطبيق «البطاقة الذكية» بشكل تجريبي في موسم الحج قبل الماضي، ثم توسعت فيه في موسم الحج الماضي مع محدودية أعداد الحجاج، وتطبق هذا العام على نطاق أوسع.
ولفت إلى جاهزية مرافق وخدمات مراكز التجمع والاستقبال الأربع، على مداخل مكة المكرمة ومحطات النقل الداخلية المخصصة لنقل الحجاج إلى المسجد الحرام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
بطاقة شعائر:
- يمكن قراءتها عبر تطبيق على الأجهزة الذكية
- بطاقة موحدة لكل الحجاج
- تحتوي على معلوماتهم الشخصية والطبية والسكنية المربوطة بالبطاقة
- مباشرة عبر تقنية اتصال المجال القريب NFCتسهم في إرشاد الحجاج التائهين
- التحكم بالدخول للمخيمات والمرافق المختلفة
- الحد من الحج غير النظامي
- تسهيل حركة الحشود والتجمعات
- الحفاظ على التباعد بين الحجاج
كانت هذه تفاصيل خبر منظومة تجهيزات متكاملة
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