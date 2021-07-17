شكرا لقرائتكم خبر القطاعات الأمنية.. عيون ساهرة لتوفير المناخ الآمن في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام والقطاعات المشاركة في موسم حج هذا العام استعداداتها منذ وقت مبكر لأداء مهامها الموكلة إليها، وجرى في هذا العام استحداث قوة للدوريات السرية تعمل بشكل متواصل ومستمر للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لسالكي الطريق، إضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة عبر التطبيقات الالكترونية وغيرها، ومراقبة المركبات بشكل الكتروني للتأكد من دخولها بشكل نظامي.

وتتناغم خطط وأدوار القطاعات الأمنية في الحج لخدمة ضيوف الرحمن؛ من خلال انتشار قواتها على مشارف الطرقات، ومداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لتوفير المناخ الآمن في موسم حج هذا العام، عبر منظومة متكاملة يسودها التكامل والانسجام في أداء المهام.

كما أعطت هذه المنظومة الأمنية نموذجا يقتدى به في العمل على مدار الساعة، وفي أي موقع ونطاق جغرافي، لتهيئة كل السبل لأداء حجاج بيت الله الحرام الركن الخامس بكل يسر وسهولة.

وبدا على المداخل الرئيسة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الحضور الكبير والانتشار الأمني الواسع لقوات أمن الحج «الدوريات الأمنية - المرور - أمن الطرق - قوات أمن الحج والعمرة - أمن المنشآت - والمجاهدين»، وتركز أبرز ملامح الخطة الأمنية المنفذة في موسم حج هذا العام على استقبال الحجاج عبر 4 مداخل لمكة المكرمة، إضافة للقادمين بالقطار، مرورا بعملية الفرز والتأكد من التصاريح آليا، ومن ثم نقل الحجاج بواسطة الحافلات المدعمة بأنظمة ذكية لضمان دخولها المشاعر.

وظهرت القوى البشرية والتقنيات الحديثة التي تستند عليها القطاعات الأمنية في 10 مراكز ضبط أمني مدعمة بأكفأ الأجهزة لتحقيق أمن حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم خلال موسم الحج، بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى توفير كامل الطاقات والتجهيزات أمام ضيوف الرحمن، ليتمكنوا من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار والسلامة.

أبرز مهمات القطاعات الأمنية







تحقيق أعلى معدلات الأداء في أعمال الحج



تنفيذ الخطط الأمنية والوقائية والصحية والمرورية



جميع الإجراءات المتعلقة بتنقلات الحجاج بين المشاعر المقدسة



تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج



4 مداخل لمكة