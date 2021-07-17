النيابة تشارك بسيارات مجهزة للتحقيق المتنقل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك النيابة العامة في حج هذا العام من خلال (14) دائرة للتحقيق والادعاء العام في القضايا التي تقع ضمن حدود النطاق المكاني لحرم مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح رئيس لجنة الحج بالنيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، عن الجاهزية الكاملة للقيام بدور العدلي ضمن جهود المملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام، مشيرا إلى أن 5 من الدوائر تغطي أرجاء النطاق المكاني بالمشاعر المقدسة كافة، فيما تعمل 9 من دوائر التحقيق بفرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة، لتقديم المساندة والدعم لدوائر التحقيق في المشاعر المقدسة، إلى جانب قيامها بجميع أعمال التحقيق في القضايا الجزائية بمدينة مكة المكرمة خلال فترة الحج.

وأضاف أن النيابة وفرت عددا من السيارات المجهزة للتحقيق المتنقل التابع لمركز الاتصال والعمليات النيابية والمزودة بجميع الوسائل المتطورة لتوثيق الأحداث والتحقيقات في المشاعر المقدسة.