فحص 7270 سيارة أجرة عامة في مركزية مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فحصت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل 7270 سيارة أجرة عامة تعمل في المنطقة المركزية في مكة المكرمة منذ بداية ذي الحجة وحتى أمس، وذلك ضمن الجهود المقدمة في موسم الحج لهذا العام، كما رصدت 385 مخالفة في نشاط الأجرة العامة. وتنوعت هذه المخالفات طبقا لحالة المخالفة، كعدم الحصول على بطاقة تشغيل أو بطاقة سائق، أو عدم العناية بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها، أو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للسائق والركاب، أو تجاوز العمر التشغيلي المعتمد للسيارة أو عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة.



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