تجهيز مستشفى جبل الرحمة بعرفات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت وزارة الصحة تجهيز مستشفى جبل الرحمة بمشعر عرفات، لتوفير الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام، حيث سيعمل المستشفى خلال موسم حج هذا العام على مدار الساعة. وتبلغ سعة المستشفى 77 سريرا منها 17 سرير عناية مركزة، كما جرى تجهيز وحدة للإجهاد الحراري إضافة إلى تجهيز الأقسام الداخلية من باطنة وجراحة وقسم للعمليات الجراحية ومناظير الجهاز الهضمي. فيما جهز المستشفى بالأقسام الطبية المساندة مثل قسم المختبر، وقسم الأشعة وقسم الصيدلية، إضافة إلى تكليف 183 من الكوادر الطبية والفنية والإدارية لتشغيل أقسامه.

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