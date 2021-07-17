السعودية | خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من سلطان عمان

شكرا لقرائتكم خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من سلطان عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم (السبت)، من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

وأعرب السلطان هيثم خلال الاتصال عن شكره وتقديره للملك سلمان، على ما وجده من حفاوة وحسن استقبال خلال زيارته للسعودية، كما هنأه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

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وقد شكر خادم الحرمين، سلطان عُمان على مشاعره الأخوية، وبادله التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من التقدم والازدهار.