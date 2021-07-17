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بالفيديو.. غبار الرياض يحول نهار الرياض إلى ظلام

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محمد بن مسعود - الدمام - التزام من السائقين بالقيادة الحذرة

أظهر مساء اليوم، مقطع فيديو وثقته كاميرا مثبتة على إحدى المركبات، موجة من الغبار والأتربة تسببت في انعدام الرؤية الأفقية، حول نهار الرياض إلى ظلام.

وأظهر مقطع فيديو التزام السائقين بالقيادة الحذرة في أحد الشوارع بالعاصمة الرياض، وسط تدرج الأتربة والغبار حولت سماء العاصمة إلى ظلام.

فيما شهد شمال الرياض اليوم هطول أمطار متوسطة.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 08:31 PM

التزام من السائقين بالقيادة الحذرة

بالفيديو.. غبار الرياض يحول نهار الرياض إلى ظلام
سعود الدعجاني

أظهر مساء اليوم، مقطع فيديو وثقته كاميرا مثبتة على إحدى المركبات، موجة من الغبار والأتربة تسببت في انعدام الرؤية الأفقية، حول نهار الرياض إلى ظلام.

وأظهر مقطع فيديو التزام السائقين بالقيادة الحذرة في أحد الشوارع بالعاصمة الرياض، وسط تدرج الأتربة والغبار حولت سماء العاصمة إلى ظلام.

فيما شهد شمال الرياض اليوم هطول أمطار متوسطة.

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المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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