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أظهر مساء اليوم، مقطع فيديو وثقته كاميرا مثبتة على إحدى المركبات، موجة من الغبار والأتربة تسببت في انعدام الرؤية الأفقية، حول نهار الرياض إلى ظلام.
وأظهر مقطع فيديو التزام السائقين بالقيادة الحذرة في أحد الشوارع بالعاصمة الرياض، وسط تدرج الأتربة والغبار حولت سماء العاصمة إلى ظلام.
فيما شهد شمال الرياض اليوم هطول أمطار متوسطة.
17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 08:31 PM
التزام من السائقين بالقيادة الحذرةبالفيديو.. غبار الرياض يحول نهار الرياض إلى ظلام
أظهر مساء اليوم، مقطع فيديو وثقته كاميرا مثبتة على إحدى المركبات، موجة من الغبار والأتربة تسببت في انعدام الرؤية الأفقية، حول نهار الرياض إلى ظلام.
وأظهر مقطع فيديو التزام السائقين بالقيادة الحذرة في أحد الشوارع بالعاصمة الرياض، وسط تدرج الأتربة والغبار حولت سماء العاصمة إلى ظلام.
فيما شهد شمال الرياض اليوم هطول أمطار متوسطة.
، بالفيديو.. غبار الرياض يحول نهار الرياض إلى ظلام ،
المصدر : الخليج 365
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