شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق فعاليات ملتقى فيض الإبداع بجمعية الثقافة والفنون بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

أقامت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك‬ أمسية فنية ثقافية ضمن أولى سلسلة فعاليات ملتقى فيض الابداع بالجمعية التي تقام بالشراكة مع مقهى نمو بتبوك وقد جاءت الفعالية تحت عنوان "كيف تحول مهارتك إلى مصدر دخل" بمشاركة عدد من الفنانات بالمنطقة.

وأوضحت نائبة رئيس الفن التشكيلي بالجمعية مشرفة الملتقى الفنانة عفاف السراي ان الملتقى يهدف إلى إيجاد حراك ثقافي فني ضمن مبادرات وبرامج متنوعة تساهم في دعم المواهب وإظهار إبداعاتهم.

كما أشارت إلى أن الأمسية اشتملت على تقديم ورشة حوارية شارك بها الفنانة أسماء الحربي والمدربة مريم البوق والفنانة نوال الشهري والخطاطة لمياء أحمد.

كما يوجد ركن للرسم المباشر شاركت به الفنانات ريماس الرويلي وراما العبيدان وتغريد البلوي ومعرض للفن التشكيلي ومعرض للحرفيات.