شكرا لمتابعة خبر عن قصة 3 شبان من حائل يعملون في مهنة البناء بعدما كانت حكرا على العمالة الأجنبية "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

قرر 3 شبان من حائل العمل في مجال البناء الذي كان حكرا على الأجانب لعقود طويلة.

استحوذ الشبان الثلاثة على مهنة تأسيس البنية التحتية للمنازل الجديدة في حائل بعدما كانت حكرا على العمالة الأجنبية.

وقال أحد الشباب خلال لقاء مع برنامج "في أسبوع": ساكنين ببيت واحد ونائمين في غرفة واحدة ونفطر ثم نشرب القهوة، ونذهب إلى الشغل".

بينما أوضح شاب آخر أنه بعد مرور عام ونصف في مهنة البناء وجدوا أنها مربحة جدا، مشيرا إلى أن الدخل اليومي لأشخاص يعملون في مهنة البناء يتراوح بين 1000 ريال إلى 1005 ريال.