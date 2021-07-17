شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جهود أمن الدولة لكشف المخالفين والمتسللين في الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

جهزت رئاسة أمن الدولة كوادر بشرية مؤهلة وتقنيات مقدمة من أجل مباشرة مهامها ضمن قوات أمن الحج لكشف ورصد مخالفي الأنظمة والمتسللين غير المصرح لهم.

وقال العميد عاطف العمري، أن قوات الأمن الخاصة تشارك ضمن قيادة أمن الحج للمساندة في منع المتسليين مستخدمين بذلك أحدث التقنيات من أجهزة الرصد والمسح الحراري عالية المستوى لمسح ورصد مخالفي الأنظمة والمتسللين، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

فيما أوضح الرائد بسام السرحاني، قوات الطوارئ، أنه يتم مباشرة جميع المواقع لمنع أي شخص غير المصرح له بالدخول إلى مشعرعرفات، وذلك ضمن خطط أمنية وتنظيمة لتأدية الحجاج مناسكهم بسلام آمنين.