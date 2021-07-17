شكرا لمتابعة خبر عن تحذير لمستخدمي طريق حوطة بني تميم باتجاه الافلاج من هبوب أمطار غزيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر أمن الطرق مستخدمي طريق الخرج - حوطة بني تميم – بإتجاه الافلاج بمنطقة الرياض من هبوب رياح نشطة مصحوبة بأمطار غزيرة.

وتؤدي تلك الرياح والأمطار إلى إنخفاض الرؤية الأفقية لذا يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد توقع المركز الوطني للأرصاد تكون تشكيلات من السحب الركامية على المناطق الجنوبية للمملكة، في منطقة نجران وصحراء الربع الخالي، ومنطقة عسير، وجازان.