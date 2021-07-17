شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تواصل حملة معالجة البغدادية وتتلف 26 طن من المواد الغذائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

كشف تقرير الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة عن جهود الأمانة خلال (122) يوم الماضية في أعمال الرقابة على المنشآت والأسواق والمخالفات بنطاق البغدادية والتي أسفرت عن (415) جولة ميدانية على الأسواق تم خلالها إتلاف أكثر من (26) طن من المواد الغذائية مجهولة المصدر وتمكنت الفرق الرقابية من ضبط 64 كرتًا صحيًا مزورًا تستخدم من قبل عمالة مخالفة لممارسة أنشطة صحية، حيث جرى إغلاق (180) منشآه تفتقد لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس/ عمرو الدقس أن الأمانة أطلقت حملة موسعة على حي البغدادية لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية والتي انطلقت في الثالث من شعبان الماضي، حيث جرى رصد وإغلاق (46) منزلاً شعبيًا استغلت كمواقع لإعداد وتحضير المواد الغذائية ولممارسة أنشطة محظورة ومخالفة.

وأضاف الدقس أن الفرق الميدانية خلال متابعتها للمنازل الشعبية التي تستغل لممارسة أنشطة تجارية أو محظورة رصدت موقع حولته عمالة إلى معمل لتزوير جميع الماركات العالمية حيث جرى مصادرة أكثر من (6000) قطعة من الملابس جاهزة بالإضافة لـ إتلاف أكثر من (7500) ملصق لماركات متنوعة، ومصادرة (9,364) من المعدات والأدوات المستخدمة.

وأكد المهندس عمرو استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.