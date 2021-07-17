شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مختص موارد بشرية: ممارسات المدراء السيئة تخلق بيئة عمل سامة للموظف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث "الأستاذ عبدالعزيز"، المختص في الموارد البشرية، عن بيئة العمل السامة وما لها من تأثيرات سلبية على الموظفين بسبب ممارسات المدراء السيئة.

وقال "عبدالعزيز" أن بيئة العمل منها من لديها سمات إيجابية وأخرى يطغى عليها ظواهر سلبية سيئة فهناك بعض الممارسات غير الصحية تؤثر على الموظف بسبب عدم إرتياحه لأي مكان فيه نوع من الإساءة.

وأضاف: "العديد من الأشخاص يُعانون مثل الصراعات في بيئة العمل ومحاولة الوصول على حسابهم غير الصحية وممارسات المديرين فليس كل مدير قائد فتضغط على الموظفين وتصبح البيئة سامة للعمل"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

واستكمل: "يجب على الموظف أن يفصل الجوانب الشخصية عن العمل ويجب أن يكون الشخص حيادي وإذا واجه تحزبات يحاول ياخد الجوانب الإيجابية من كل مجموعة ويحاول تجنب التعرض للأشياء السلبية مع التركيز على الهدف الوظيفي".