شكرا لمتابعة خبر عن مختص يكشف عن خطورة التوتر الشديد على الأعصاب والمناعة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال الدكتور علي الغامدي، أستاذ علم الأعصاب إن التوتر الشديد قد يؤدي إلى أمراض مزمنة بسبب ارتفاع الكورتيزون الذي يلحق أضرار بالجهاز العصبي والجهاز الدوري الدموي، بالإضافة إلى انخفاض جهاز المناعة.

وأوضح علي الغامدي خلال مداخلة بقناة الإخبارية، أن كثير من أمراض القلب والشرايين مرتبطة بالتوتر بشكل مباشر.

وأشار إلى أن أمراض القلب والشرايين إذا وصلت لدرجات مرتفعة تكون مميتة في حالة الأزمات القلبية أو ارتفاع الضغط المؤدي إلى جلطة.