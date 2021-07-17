«الصحة»: 3 نصائح للوقاية من الغبار

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة الصحة، عدة نصائح للوقاية من موجة الغبار التي ضربت منقطة الرياض، مشددة على ضرورة تجنب التعرض لها إلا في الضرورة القصوى.

وقال الحساب الرسمي للمنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة عبر موقع «تويتر» إن الغبار يعتبر من ملوثات البيئة وله عدة أضرار لاحتوائه جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات.

طرق الوقاية

وأوضحت طرق الوقاية من موجة الغبار والتي جاءت كالآتي:

احرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام.

تجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى.

احرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.

تنبيهات لمرضى الربو

تأكد من توفر بخاخ الربو الإسعافي بالمنزل.

يجب الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حال صرفها الطبيب لك.

توجه إلى أقرب مركز طوارئ في حالة كانت الأزمة شديدة ولم تستجيب للبخاخ.

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