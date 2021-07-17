«الصحة»: لقاحات كورونا في المملكة آمنة.. تخضع لاشتراطات عالية

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته، لافتةً النظر إلى أنها تخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتُحقق الفعالية والمأمونية العالية.

وشددت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1098) حالة مؤكدة وتعافي (1207) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10905) حالات منها (1386) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ (508521) حالة، وبلغت حالات التعافي (489553) حالة، وتم تسجيل (15) حالة وفاة، حيث وصل إجمالي الوفيات في المملكة (8063) حالة -رحمهم الله جميعاً-.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.