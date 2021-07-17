الرياض - محمد عبدالله - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم السبت، افتتاح 6 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا بسبب ظهور إصابات «كورونا» بها.

وفي بيان لها، ذكرت الوزارة، أنها قامت بإعادة افتتاح 6 مساجد في 4 مناطق بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها عقب ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس «كورونا» بين صفوف المصلين.

وأفادت الوزارة بأنه بذلك يصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 161 يوماً 1859 مسجدًا، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات، تأتي في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

اقرأ أيضًا:

الصحة: إعطاء 22 مليون لقاح عبر 587 مركزا بجميع المناطق