أمطار غزيرة وموجة غبار على الرياض.. وأمن الطرق يحذر

الرياض - محمد عبدالله - حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي طريق الخرج-حوطة بني تميم باتجاه الإفلاج بمنطقة الرياض، بسبب موجة الغبار والأمطار، مشددة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وقال الحساب الرسمي لأمن الطرق على موقع «تويتر»: «تنبيه...لمستخدمي طريق الخرج-حوطة بني تميم باتجاه الإفلاج بمنطقة الرياض، نود التنويه بأن المنطقة تشهد رياح نشطة مصحوبة بأمطار غزيرة أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية».

وأضاف: «لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان».

عاصفة غبارية تضرب الرياض

وتتأثر العاصمة الرياض بعاصفة غبارية، أدت إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وبحسب مقاطع فيديو، حصلت عليها «عاجل»، فإن العاصفة الغبارية، أدت إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، فيما تحدث مواطنون للصحيفة عن صوت قوي صاحب العاصفة الغبارية.

يأتي ذلك فيما، قال خبير الأرصاد عبد العزيز الحصيني، إن منطقة الرياض، تشهد حالة جوية تاريخية، متوقعًا انخفاض الحرارة خلال ساعات.

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