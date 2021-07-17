بالفيديو.. عاصفة غبارية تجتاح الرياض وشبه انعدام في الرؤية الأفقية

الرياض - محمد عبدالله - تتأثر العاصمة الرياض بعاصفة غبارية، أدت إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وبحسب مقاطع فيديو، حصلت عليها «عاجل»، فإن العاصفة الغبارية، أدت إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، فيما تحدث مواطنون للصحيفة، عن صوت قوي صاحب العاصفة الغبارية.

يأتي ذلك فيما، قال خبير الأرصاد عبد العزيز الحصيني، إن منطقة الرياض، تشهد حالة جوية تاريخية، متوقعًا انخفاض الحرارة خلال ساعات.

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني هطول أمطار تصل إلى حد السيول مع انخفاض في درجات الحرارة على منطقة الرياض خلال الساعات المقبلة، واصفًا حالة «تروية» التي تمر بها العاصمة الآن بالتاريخية.

وخلال مداخلة مع« MBC»، قال الحصيني: نحن ما زلنا في منتصف فصل الصيف، ومن الطبيعي أن نشهد في هذه الفترة من العام موجات متفاوتة بين الأجواء الصيفية العادية والحارة.

ولفت إلى أنه «من المتوقع أن ينتهي فصل الصيف فعليًا في السادس من سبتمبر، على أن تتحسن الأجواء ليلاً في 24 أغسطس المقبل، مع بقاء الأجواء حارة في وسط النهار».