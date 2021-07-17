السفير الصيني يشيد بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

الرياض - محمد عبدالله - أشاد السفير الصيني في الرياض «شن وي تشينج»، بجهود المملكة العربية السعودية، في موسم الحج، مشيرًا إلى أعداد الحجاج الصينيين في أعوام ما قبل جائحة كورونا.

وقال السفير الصيني عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أتمنى لحجاج هذا العام حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا، تبذل المملكة العربية السعودية جهودًا جديرة بالثناء لخدمة الحجاج وضمان سلامتهم وصحتهم».

وأضاف: «بما فيهم الحجاج الصينيون الذين تجاوز عددهم 10000 حاج كل عام لأكثر من عشر أعوام قبل الجائحة».

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