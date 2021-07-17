الحصيني: الرياض تشهد حالة جوية تاريخية.. أمطار تصل لحد السيول

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الأرصاد عبد العزيز الحصيني، إن منطقة الرياض، تشهد حالة جوية تاريخية، متوقعًا انخفاض الحرارة خلال ساعات.

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار تصل إلى حد السيول مع انخفاض في درجات الحرارة على منطقة الرياض خلال الساعات المقبلة، واصفًا حالة «تروية» التي تمر بها العاصمة الآن بالتاريخية.

وخلال مداخلة مع« MBC»، قال الحصيني: نحن ما زلنا في منتصف فصل الصيف، ومن الطبيعي أن نشهد في هذه الفترة من العام موجات متفاوتة بين الأجواء الصيفية العادية والحارة.

ولفت إلى أنه «من المتوقع أن ينتهي فصل الصيف فعليًا في السادس من سبتمبر، على أن تتحسن الأجواء ليلاً في 24 أغسطس المقبل، مع بقاء الأجواء حارة في وسط النهار».

وأضاف الحصيني: بالنسبة لحالة «تروية» وهطول الأمطار فقد بدأت الخميس الماضي، وتلك حالت تاريخية بالنسبة لمنطقة الرياض لأننا في فصل القيظ، والتوقعات تبشر بالخير، لهطول أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة قد تصل إلى حد السيول على العاصمة.

وأشار الحصيني، إلى أنه «من المتوقع أن تستمر هذه الحالة(تروية) إلى ما بعد عيد الأضحى، ثم تنحسر بعدها على المناطق الجنوبية الغربية والغربية، وسوف تتحسن الأجواء وتنخفض درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين».

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