جولات ميدانية لـ«الاتصالات» للتأكد من جودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن

الرياض - محمد عبدالله - نفّذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات زيارات ميدانية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ للتأكد من جودة خدمات الاتصالات وجاهزية البنية التحتية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

وحسب «واس» فقد شملت الجولات التفقدية مطار الملك عبدالعزيز في محافظة جدة ومراكز الضبط الأمنية حول مكة المكرمة ومواقيت الحج.

وخلال الجولات أجرت فرق الهيئة مسوحات فنية للنطاقات الترددية المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة؛ لضمان عدم حدوث أي تداخلات تؤثر على جودة الخدمات. وتسهم تلك المسوحات في تحديد أي مصادر محتملة للتداخلات، وقياس جودة التغطية والتحقق من سلامة الترددات، والتحقق من جودة وفعالية أداء شبكات الاتصالات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتسعى هيئة الاتصالات من خلال تلك الجولات الميدانية إلى التحقق من توافر التغطية، ومستوى جودة الشبكات وأدائها العام، وتسخير جميع الإمكانات لضمان أعلى مستوى من الخدمات لضيوف الرحمن أثناء أدائهم لفريضتهم.

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