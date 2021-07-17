254 مليونا لاستعدادات العام الدراسي بالأحساء

في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، كشفت الإدارة العامة للتعليم في الأحساء، عن تنفيذ حزمة مشاريع تعليمية، وبرامج صيانة أعمال إصلاحات وتشغيلية متنوعة لعدة مبان تعليمية في المحافظة، بقيمة إجمالية 254.38 مليون ريال، موزعة على النحو التالي:

* مشاريع إدارة المرافق لـ1361 مبنى بقيمة 47.5 مليون ريال، تشمل: تشغيل وصيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة بالمباني التعليمية، صيانة المباني المدرسية، صيانة ونظافة وتكييف مباني التربية الخاصة، صيانة ونظافة مجمعي الجبر التعليميين للبنين والبنات، التشغيل والصيانة والتكييف للمباني الإدارية، نظافة المباني الإدارية، نظافة المباني المدرسية.

* صيانة وأعمال إصلاحات لـ111 مبنى بقيمة 7.38 مليون ريال، تشمل: صيانة وإصلاحات لملاعب العشب الصناعي، صيانة وتعلية درابزينات الأفنية الداخلية ودرابزينات السلالم، وصيانة وإصلاحات دورات المياه، صيانة وإصلاحات بمدرسة معاوية بن أبي سفيان الابتدائية وتهيئته للطفولة المبكرة، تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة، صيانة وتثبيت البلوك المحزز لواجهات المدارس.

* ترميم وتأهيل وإنشاء لـ40 مبنى بقيمة 49.6 مليون ريال، تشمل: عمليات تأهيل ترميم لبعض المدارس ذات الاحتياج، أعمال هدم وبناء الأسوار، عملية تنفيذ دورات مياه خارجية بمدراس الطفولة المبكرة، إنشاء مدارس حديثة «بديل 10 ملاحق»، إنشاء مشروعين ضمن برنامج تنفيذ خطة التخلص من المباني المستأجرة، توريد وتركيب مكيفات دولابية بالأفنية الداخلية لمدارس الطفولة المبكرة.

* 37 ملحقا للطفولة المبكرة المستقلة، والملحقة بمدارس بقيمة 53.9 مليون ريال، بواقع 6 فصول لكل ملحق: بينها إنشاء مبنيين لمدارس طفولة مبكرة 20 فصلا، ومدارس محولة بنين وبنات.

* تأمين البرادات لـ92 مدرسة بقيمة 11.4 مليون ريال.

* المشاريع المتعثرة المفسوخ عقودها، التي تشمل 14 مبنى بقيمة 84.6 مليون ريال، ونسب الإنجاز تتراوح بين 64%، وأقل من 1%، وهي: مجمع مدرسي بقرية الجبيل، متوسطة السليمانية الشمالية، ابتدائية يبرين، ثانوية يبرين، مجمع مدرسي بحي الشرفية، ثانوية أجنادين، ثانوية أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم، ابتدائية المنذر بن ساوى لتحفيظ القرآن الكريم، هجرة حرض، متوسطة جليجلة بنات، ابتدائية هجرة الدهو، الابتدائية الأولى بالمزاوي، ابتدائية هجر المطق.