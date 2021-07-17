بالصور .. العاصفة الرملية تطيح بواجهات محلات تجارية بالرياض

تسببت العاصفة الرملية القوية التي اجتاحت الرياض عصر اليوم بسقوط جزء من واجهة ولوحات المحلات لإحدى العمائر التجارية في حي الرمال بمدينة الرياض نتج عنه اضرار في واجهات المحلات واحتجاز سيارة أحد الوافدين من الجنسيه الإثيوبية تحت الأنقاض، ولم ينتج عن الحادثة أي خسائر بشرية أو إصابات.
وكانت عاصفة رملية قد داهمت الرياض بعد هطول أمطار متوسطة ثم عادت الأمطار للهطول بعد ذلك بغزارة على عدد من أجزاء العاصمة.
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