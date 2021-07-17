7 مواقع رئيسية مغطاة بالواي فاي في الحرم

وأكد وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي أن المرحلة الحالية تستهدف تشغيل الــ(واي فاي) في (7) مواقع رئيسة، منها الساحة الجنوبية والغربية ومناطق مختلفة من مبنى المطاف والتوسعة الشمالية، ومضاعفة النقاط المخصصة للشبكة من (8) إلى(14) نقطة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمة المجانية لضيوف بيت الله الحرام خلال موسم الحج.
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