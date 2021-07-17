شكرا لقرائتكم خبر عن لولو تتوسع في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية وتدشين متجر اكسبريس الجديد في الجلوية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عززت شركة التجزئة الرائدة لولو من وجودها في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية من خلال الافتتاح الكبير لمتجرها السريع الجديد في قلب الدمام ، والذي يقع في الجلوية بلازا. ويعتبر الفرع الثاني والعشرون لـ لولو في المملكة العربية السعودية ، وحيث بلغت متاجر المجموعة 211 متجرًا في جميع أنحاء العالم. يغطي متجر اكسبريس الجديد مساحة بناء إجمالية تبلغ 43000 قدم مربع ، ويتميز بوجهة تسوق شاملة للأطعمة الطازجة ومحلات البقالة والمستلزمات المنزلية و الأجهزة الكهربائية.

وفي حديثه بهذه المناسبة ، تحدث السيد / شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية :

"نحن نلاحظ النمو في نمط الحياة و متطلبات التسوق للسكان في المناطق البعيدة عن مركز المدينة. مما جعلنا نقوم بتقديم خيارات تسوق مريحة جديدة بالقرب من السكان. حتى لا يضطر السكان لقطع مسافات طويلة، و أيضا من خطط توسعنا في المنطقة سيتم افتتاح 4 متاجر أخرى بنهاية عام 2021.

و مع تزايد التجارة الالكترونية قمنا بتعزيز أسطولنا لتلبية احتياجات المتسوقين من خلال الانترنت."

يعد المتجر السريع الجديد مكانا لمجموعة متنوعة من المنتجات العالمية ، مثل الطعام وأساسيات نمط الحياة ، من البقالة إلى الأطعمة الطازجة ، و الصحة والجمال ، والاحتياجات المنزلية ، والإلكترونيات ، وغيرها الكثير.

و ذلك من من خلال الدعم المقدم من مكاتب التصدير الخاصة بنا المتواجدة في 22 دولة، مع النظام اللوجستي و ضمان استمرارية الامداد و الأسعار العادلة، و أيضا بهذه المناسبة لولو تقدم خصومات الافتتاح الرائعة على مختلف المنتجات في جميع الأقسام.

في أوقات الإغلاق أثناء ازمة كوفيد19 ، لعبت لولو دورًا مهمًا للغاية وضمنت الإمداد المستمر بالمنتجات الغذائية وغير الغذائية مع الحفاظ على أعلى معايير النظافة والصحة والسلامة لكل من عملائها وموظفيها.

موقع المتجر على خرائط جوجل: https://goo.gl/maps/vrDmURA5gSZicpLw5

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لولو هايبر ماركت ، رائدة سلسلة تجارة التجزئة و الوحيدة من مجموعات شركات التجزئة حسب تصنيف ديلوايت" دراسة أقوى شركات التجزئة في العالم" في الشرق الأوسط و منطقة آسيا. أوجدت في بداية التسعينات، و لديها تواجد في الخليج العربي ، الهند، اندونيسيا، ماليزيا، سورينام و مصر.

تقدم الخدمة لاكثر من 1.600.000 متسوق يوميا من خلال سلسلة متاجرها المتواجد في 10 بلدان و تعد من ضمن أسرع 10 شركات نموا و تدير حاليا 211 متجر مع قوة موظفين تبلغ 57.000 موظف من مختلف الجنسيات.

منذ بداية 2020 لولو قامت بحذر بإنشاء متاجر اكسبرس بالإضافة الى تعزيز التواجد من خلال الانترنت (حسب بيانات 2019)