قمر موسم الحج يصل تربيعه الأول .. اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

وصل القمر لحظة التربيع الأول هذا الشهر اليوم السبت السابع من ذي الحجة 1442، إذ قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض، ووصل أعلى نقطة في السماء مائل باتجاه الجنوب بالتزامن مع غروب الشمس، وخلال ظلمة الليل سيكون القمر في الاقتران مع نجم السماك الأعزل، وسيظل مشاهدًا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.

رصد تضاريس القمر:

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن فترة التربيع الأول، حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم تعتبر الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير؛ وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًّا، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرًا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.

مسافة القمر والشمس:

وخلص أبو زاهرة إلى القول: إنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلًا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.



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