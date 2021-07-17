استشاري عيون لـ الحجاج : لا تهملوا قطرة الجفاف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح استشاري طب العيون الدكتور إبراهيم وهبي، الحجاج الذين يستخدمون قطرات العيون لمواجهة الجفاف بعدم التوقف عنها طوال أيام الحج، بل الحرص على وضعها على العينين بمعدل 3- 4 مرات يوميًّا للمحافظة على رطوبة العين وتجنب حدوث أي حكة مزعجة أو الشعور بالوخزان.

النظر إلى الشاشات:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن معظم الحجاج قد يستخدمون الجوال في قراءة القرآن الكريم أو الكتب المرتبطة بالحج، وقد يمتد ذلك لساعات طويلة قد تشعر الحاج بعدم ارتياح عينيه، نتيجة طول فترة النظر على شاشة الجوال، لذا يجب مراعاة صحة العين ووضع القطرة في موعدها.

فقدان رطوبة العين:

وأشار إلى أن جفاف العين مشكلة شائعة ومنتشرة عند البشر، ويقصد بالجفاف فقدان الدموع، مما يتسبب في فقدان الرطوبة المطلوبة للعين، وينتج عنه الجفاف ويصاحبه حرقة ووخز بسيط بالعين، وقد يكون ناتجًا عن الكثير من الأسباب، ومنها النظر أمام شاشات الحاسوب أو التلفزيون لفترات طويلة، إضافة إلى بعض الأسباب الصحية، وأهم أعراضه الشعور بالوخز في العين، وجود حرقة مستمرة، الاحمرار والشعور بالألم، الإصابة بالحكة المستمرة، وجود إفرازات حول العين وتكون على شكل خيوط، ضبابية الرؤية في بعض الأحيان، التعب والإجهاد بالعين.

رمش العيون جيدًا:

وخلص الدكتور وهبي بالقول: إن علاج جفاف العين يكون عبر استخدام القطرات البديلة للدموع والقطرات المرطبة لفترة يحددها الطبيب بناء على حالة المريض، ولكن كوقاية من جفاف العين فأنه يجب عدم التركيز في شاشة الكومبيوتر أو الجوال لفترة طويلة، أخذ فترات راحة منتظمة كل ساعة من استخدام الأجهزة الإلكترونية، النوم الصحي لتوفير الراحة الكافية للعين، عدم الوقوف أمام المراوح الكهربائية؛ لأن الهواء الجاف المنبعث منها قد يؤدي إلى الإصابة بجفاف العين، الحرص على تناول كميات جيدة من الماء، لتحفيز الغدد الدمعية على إفراز المزيد من الدموع، رمش العين عدة مرات؛ لأن هذه العادة تساعد على إفراز الدموع.



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