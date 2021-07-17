أمطار غزيرة على شمال الرياض وأمن الطرق ينبه قائدي المركبات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

تشهد مناطق شمال الرياض حالة من التقلبات الجوية، تتمثل في هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط للرياح، تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

في سياق متصل، نبه أمن الطرق مستخدمي طريق الخرج- حوطة بني تميم باتجاه الأفلاج بمنطقة الرياض، بسبب ما تشهده المنطقة من رياح نشطة مصحوبة بأمطار غزيرة أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وقال أمن الطرق، في تغريدة عبر “تويتر”: “لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، الرياض، الربع الخالي والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

سحب رعدية ممطرة:

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير، قد تمتد إلى مرتفعات الباحة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

حركة الرياح السطحية:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 42 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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