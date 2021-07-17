، الغاني كريستيان أتسو يلتحق بالرائد.. قادمًا من نيوكاسل الإنجليزي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الرائد، التعاقد مع لاعب خط الوسط الغاني كريستيان أتسو، قادمًا من نادي نيوكاسل الإنجليزي.



ومثّل كريستيان أتسو صاحب الـ29 سنة، العديد من الأندية الأوروبية (بورتو البرتغالي- رايو آفي البرتغالي- تشيلسي الإنجليزي- فيتيسه أرنهيم الهولندي- إيفرتون الإنجليزي- بورنموث الإنجليزي- مالاجا الإسباني).



ولَعِبَ في الدوري الإنجليزي مع نادي نيوكاسل يونايتد 75، وساهم بـ8 أهداف (سجل3 أهداف- 5 تمريرات حاسمة)؛ فيما خاض مع منتخب بلاده 60 مباراة.