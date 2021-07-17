، ‏‎انخفاض حوادث الشرقية 65%.. وتغطية 95% من النقاط السوداء داخل المدن ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال المؤتمر الصحفي لجائزة السائق المثالي في نسختها السادسة

‫انخفضت نسبة أعداد الحوادث الجسيمة بالمنطقة الشرقية إلى 65% منذ بداية عمل لجنة السلامة المرورية بالمنطقة.

أعلن ذلك الأمين العام للجنة السلامة المرورية في الشرقية، عبدالله الراجحي، أمين جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي، خلال المؤتمر الصحفي لتدشين جائزة الشرقية للسائق المثالي أمس، في نسختها السادسة، تحت شعار "خلك معنا" بفندق كمبنسكي الخبر، بحضور رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية "سلامة" د.عبدالحميد المعجل، ونائب مدير مرور المنطقة الشرقية العميد سعيد بن مشبب القحطاني، والتي تهدف إلى تحفيز مستخدمي المركبات على التقيد بأنظمة المرور.

‫وقال "الراجحي": إن تلك الانخفاضات في أعداد الحوادث، نتيجة تضافر الجهود مع كل الجهات المعنية في المنطقة الشرقية، وما تتبناه تلك الجهات من أنشطة وفعاليات تطور من منظومة السلامة المرورية وترفع من مستوى الوعي لدى المجتمع‪.

‫وأضاف: استقبلت النسخة الخامسة أكثر من 23.407 آلاف مشاركة في فروع الجائزة الأربعة؛ مبينًا أن النسخة السادسة تحتوي على ثلاثة فروع: الفرع الأول للسائقين من الأفراد من الجنسين، والثاني للسائقين من الجهات الحكومية والأهلية، والفرع الثالث السائقين من شركات النقل، متوقعًا زيادة الإقبال على الجائزة هذا العام؛ بسبب أهمية هذه الجائزة والتي خصصت للمنطقة الشرقية. ‪

‫وقال "الراجحي": إن جائزة السائق المثالي في نسختها السادسة لهذا العام، استبعدت الفرع الرابع والخاص بسائقي المدارس؛ بسبب جائحة كورونا وتوقف النقل المدرسي.

ودعا مَن لديهم مخالفات مرورية تفوق الخمسة آلاف ريال من سكان المنطقة الشرقية، ولديهم العزم على تعديل سلوكهم للانضمام لهذا الفرع، خلال فترة التسجيل والتي تنتهي في تاريخ 21/ 8/ 2021م.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء فترة التسجيل يستوجب على المتسابقين الالتزام بقواعد وأنظمة المرور وعدم ارتكاب أي مخالفة خلال ستة أشهر، ومن ثم يتأهل المتسابقون للاختبار النظري والعملي، الذي على ضوئه يتم تحديد الفائزين حسب مراكزهم وتسديد 30 ألف ريال كحد أعلى للفائز الأول إلى 5 آلاف ريال كحد أدنى‪.‫

وتطرّق "الراجحي" إلى أنه فيما يخص الأفراد ممن ليس لديهم مخالفات مرورية، "من يملك مركبة باسمه أو مصرّحًا له باستخدامها؛ أن تكون أقل فترة قضاها السائق هي ثلاث سنوات من تاريخ حصوله على رخصة القيادة وسريان مفعول استمارة المركبة والتأمين والفحص الدوري".

وفيما يخص الجهات الحكومية والأهلية؛ ألا يقل العدد عن 50 سيارة للجهة المشاركة، وفي النقل الثقيل تلزم الجهة المشاركة بتوفر عدد 10 شاحنات نقل وأكثر.

‫ولفت "الراجحي"، إلى أن استحداث تسديد المخالفات الأقل من 30 ألف ريال على السائقين؛ إنما جاء بدعم ومتابعة من أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء جائزة الشرقية للسائق المثالي، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.

‫وأشار إلى أن استراتيجية لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، تعمل على أربعة محاور رئيسية، وهي "الهندسي، والضبط المروري، والتعليم والتوعية، والاستجابة للطوارئ".

وقال: تدرب اللجنة ما يزيد على 1.8 مليون طالب على السلامة المرورية، وتوفر حقائب للسلامة المرورية وزعت في المدارس، بالإضافة إلى تدريب 800 معلم بالمنطقة الشرقية، وإنشاء حديقة السلامة المرورية، وتقديم العديد من البرامج التقنية عبر الأجهزة الذكية والمحاكاة لرفع الوعي المروري"‪.

‫وبيّن أن هناك حوالى 8 آلاف مخالف شارك في فرع المخالفين، و14 ألف في فرع غير المخالفين في النسخة السابقة، ونعمل على دراسة أن تغطي الجائزة المخالفين الأقل من خمسة آلاف ريال.

‫ولفت الراجحي إلى أن لجنة السلامة المرورية والجهات ذات العلاقة، تمكنت من تغطية النقاط السوداء بالمنطقة الشرقية، المسببة للحوادث داخل المدن بنسبة 95%، والعمل مستمر لتغطية النقاط السوداء خارج المدن في الفترة المقبلة.

وحول قياس أثر الجائزة، قال "الراجحي": "عملت لجنة الجائزة، بالتعاون مع كرسي أرامكو السعودية للسلامة المرورية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، على إعداد دراسة عن جائزة السائق المثالي فرع المخالفين؛ لقياس الأثر بشكل علمي وممنهج، واستخلاص النتائج وفرص التحسين؛ حيث تم عرض الدراسة العلمية على رئيس أمناء الجائزة أمير المنطقة الشرقية؛ حيث وجّه أن ترفع نسخة من الدراسة إلى وزير الداخلية ووزير الصحة رئيس اللجنة الوزارية للسلامة المرورية".

‫وأكد في الختام، أنهم لا يمانعون من مشاركة مدن المملكة في الاستفادة من خبرة اللجنة في هذه المسابقة ونشرها في مناطق أخرى من المملكة لرفع التوعية المرورية وتقليل نسب الحوادث.